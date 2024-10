Hace tan solo 27 horas el ahora exportavoz de Más Madrid, Iñigo Errejón, se encontraba en el Congreso charlando con diferentes periodistas, pero por entonces ni siquiera se intuía lo que iba a pasar apenas un día después. Ya se notaba la tensión en el ambiente. Unas horas más tarde la bomba explotaba: Errejón anunciaba que dejaba su escaño y toda actividad política para iniciar un “proceso personal” con “acompañamiento psicológico”

Lo cierto es que, a medida que pasaba la semana y se conocían las acusaciones sobre agresión sexual, la tensión se ha ido elevando en el grupo parlamentario. De ahí que Sumar decidiera abrir inminentemente una investigación y unas pesquisas sobre lo que estaba ocurriendo.

Todo esto ha ocurrido en una semana complicada ya que la la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se encuentra en Colombia con motivo de su agenda de su vicepresidencia del Gobierno.

La mañana de este jueves, tras conocer estas acusaciones, el grupo ha tomado la decisión de prescindir de Errejón, pero el expolítico se ha adelantado con una carta que ha publicado a mediodía en sus redes sociales. En ella, Íñigo Errejón parece no ocultar estas informaciones y su relación con ellas y habla de una "subjetividad tóxica" que "el patriarcado multiplica". Errejón explica de su paso por la política que ha sido "una etapa dura y apasionante. Con aciertos de los que estoy orgulloso y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión".

"Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. La lucha ideológica es también una lucha por construir formas de vida y relaciones mejores, más cuidadosas, más solidarias y, por tanto, más libres. No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana", comenta en la carta.

Desde Más Madrid sospechaban que algo estaba pasando. Sobre todo han sido las diputadas quienes han hecho presión interna dentro del partido. Según han indicado a laSexta, ellas consideraban que, al ser un partido feminista, no podían tolerar ni consentir este tipo de comportamientos. Así, han añadido que han estado monitorizando las redes a ver si habían más acusaciones por redes sociales contra el exportavoz.

Lo que sorprende es que ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, conocieran estas acusaciones. Pero lo cierto es que, al no haber una denuncia -a día de hoy- en la Policía, era difícil tomar una decisión en este sentido. Aun así, durante la semana el grupo político ha visto que ya no podían estirar más el tema porque no querían esto en un partido que se considera feminista.

Aunque esta semana no ha sido la primera vez que se ha vinculado estas supuestas agresiones sexuales con Errejón. Ya por el mes de julio una mujer lo denunció en redes sociales y aseguró en un hilo de X que le tocó el culo en un festival de Castellón de la Plana.

Desde Más Madrid aseguran a laSexta que el mismo lunes cuando empezaron a conocerse estas informaciones reunió a su ejecutiva y, una vez analizadas las informaciones, se pusieron en contacto con Iñigo Errejón. Ellos mismos dicen que reconoció los hechos y lo que dice en la carta. Es decir, reconoció actitudes y comportamientos machistas; os hechos por los que, de momento, se le acusan. Él, aún así, no reconoce que eso sea un delito.