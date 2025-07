Falsea su currículum, pero en su partido es "un ejemplo": el PP respalda a Núñez tras su dimisión y creen que es "un gesto que le honra"

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha dimitido tras descubrirse que había inflado su currículum, aunque sostiene que fue un "error". El PP ha defendido su decisión, presentándola como un ejemplo de responsabilidad, con Miguel Tellado y Alfonso Serrano alabando su valentía. Serrano critica que en España no se asumen errores como en otros países europeos y espera que el "ejemplo" de Núñez inspire a dirigentes socialistas. Nuevas Generaciones del PP también ha mostrado su apoyo. Mientras tanto, el PSOE minimiza el gesto, afirmando que la dimisión era inevitable tras las revelaciones sobre su formación académica.

Durante años ella misma se dedicó a alimentar la mentira sobre su formación y presumía de lo mucho que le gustaba "estudiar": "Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país y bueno, ahí estamos", llegó a decir en una entrevista. Hoy, un día después de dimitir de todos sus cargos tras descubrirse que había inflado su currículum -y haber alardeado de su formación y honestidad-, Noelia Núñez mantiene que no mintió y que cometió un "error" con su formación académica.

Y el PP ha dedicado la mañana a defender a capa y espada a su exdiputada presentándola como un ejemplo a la hora de asumir responsabilidades. "Es un gesto valiente, un gesto que le honra. Gracias Noelia por el ejemplo, el ejemplo que das a todos", ha apuntado Miguel Tellado, secretario general del PP, en un acto desde Barcelona.

Aseguran que, mientras en el PP se asumen los errores, en el PSOE hay personas que maquillan su currículum sin consecuencias.

Otros compañeros de partido también han alabado su decisión y la han dibujado como una mártir: "Tiene todo mi reconocimiento y muestra la altura política y personal que tiene Noelia", ha ensalzado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una entrevista en Telemadrid.

"El Gobierno, el PSOE y sus voceros mediáticos lo que buscan es tratar de empatar (...) Hay países y sociedades democráticas en Europa en las que efectivamente hay ministros que han dimitido por errores o por haber faltado a la verdad más relacionados con su biografía. Y por mucho menos han dimitido en otros países de la Unión Europea. Aquí en España efectivamente no suele pasar", ha denunciado Serrano.

Espera, de la misma forma, que el "ejemplo" de Núñez sirva para dirigentes socialistas como el portavoz parlamentario Patxi López o el propio presidente del Gobierno con "una tesis falsa".

A estas alabanzas se ha sumado las Nuevas Generaciones del PP, organización juvenil del partido en la que comenzó Núñez, que esta mañana ha publicado en sus redes sociales un mensaje de apoyo a su excompañera: "Un gesto que te honra. Gracias por tanto", decían.

Al mismo tiempo, el PP ha aprovechado para arremeter contra el PSOE, en especial contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, el primero que empezó a señalar las contradicciones de Núñez. El propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha respondido a las acusaciones este jueves: "Te han pillado con el carrito de los helados, te vas para casa y no pasa nada", ha espetado. Desde el PSOE quieren bajar los méritos que reconoce el PP y creen que la dimisión era la única salida que tenía la diputada.

La ya exdiputada y exdirigente del PP Noelia Núñez se ha acercado este jueves al Congreso a formalizar en el registro la renuncia a su acta, momento que ha aprovechado para agradecer el "cariño y apoyo" que ha recibido de su grupo parlamentario, de su partido, del personal del Congreso y de los medios de comunicación. Una decisión que según dice ha tomado por iniciativa propia: "No ha hecho que absolutamente nadie me pida que presente la dimisión. Ha sido voluntad mía el hacerlo", ha explicado.