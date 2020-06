Arrecian las críticas en el seno de las distintas asociaciones de la Guardia Civil tras la publicación de un documento reservado firmado por la directora del instituto armado, María Gámez, en el que se expone que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado "por no informar" sobre "investigaciones y actuaciones".

La nota, publicada este martes por El Confidencial, confirma las sospechas que tenían las asociaciones del Cuerpo sobre la polémica destitución: consideran que fue cesado única y exclusivamente por el informe que investigaba la manifestación del 8M.

"Ya lo dijimos desde el primer momento, desde el primer minuto, que el único motivo era el no presentar un informe que se le pedía y que estaba declarado secreto por la autoridad judicial", sostiene Francisco Javier Pajuelo, de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC).

"El ministro del Interior se equivocó al no reconocer que el cese estaba vinculado al informe sobre la manifestación del 8M".

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil también alzan la voz para insistir en "la independencia que debe preservar las investigaciones". El responsable de Redes Sociales de la agrupación, Pedro Carmona, asegura que el ministro del Interior "se equivocó al no reconocer que el cese estaba vinculado al informe sobre la manifestación del 8M".

Pero este malestar se ha trasladado al mundo judicial, donde hay quien considera que esta polémica da un mensaje de desconfianza a la ciudadanía y que hace mucho daño al estado de derecho: "Esto es extremadamente grave, de nada sirve que un juez sea independiente si luego permitimos que los cargos políticos puedan tengan influencia sobre la investigación material que lleva a cabo la policía bajo la dirección de ese juez", afirma el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández.

Mientras, Interior insiste en que no hay nada ilegal en su destitución y recuerda que desde 2012 está en vigor una orden que obliga a todas las unidades a remitir los miércoles algunos detalles sobre nuevas operaciones e investigaciones, como los participantes o las posibles implicaciones de cargos públicos, eso si, sin entrar en el contenido.

El portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Ignacio González Vega, puntualiza que el Ministerio del Interior ·tiene derecho a conocer las investigaciones que se estén llevando a cabo por sus diferentes unidades y ello no afecta al contenido de los informes que se realiza" y añade que Pérez de los Cobos al no ser funcionario de la policía judicial no tenia por qué conocer el contenido del informe.