Los grandes partidos siguen sin candidato a la Comunidad de Madrid a 100 días de las elecciones

RAMÓN MARCOS, DE UPYD, ES EL ÚNICO YA CONFIRMADO

Los madrileños actualmente no tienen ningún candidato para presidente de la Comunidad de ningún partido, excepto Ramón Marcos, de UPyD. Mariano Rajoy todavía no ha confirmado si será o no Ignacio González. Izquierda Unida, tras el portazo de Tania Sánchez, tiene que elegir a su cabeza de lista. El PSOE está en crisis, y Podemos sigue con su proceso interno.