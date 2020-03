La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha defendido en una entrevista concedida a laSexta Noticias que el Ejecutivo "no tiene las cifras exactas" de los españoles atrapados en el extranjero, si bien en total son al rededor de 2,7 millones.

"Estamos en contacto a través de nuestras más de 200 embajadas y consulados en países terceros. Estamos asistiendo a todos y cada uno de ellos que se ponen en contacto con nosotros. Les pedimos calma, paciencia y les prometemos que vamos a responder a todos y cada uno de ellos de manera ordenada y sobre todo rogamos responsabilidad", porque, ha insistido González Laya, quieren "asegurarse que no se queda nadie atrás".

El plan del Gobierno, ha explicado la ministra de Asuntos Exteriores, es que "aquellos que no tengan una necesidad urgente de salir de los países terceros, a aquellos que residen allí, les estamos diciendo que, por favor, a menos que sea urgente se queden en los países en los que se encuentran". Así, González Laya les ha instado a "que sigan las recomendaciones de las autoridades médicas locales y que contacten con consulados y embajadas para mantenernos en contacto".

Respecto a los españoles que se encuentran de turismo en el extranjero y quieren regresar a España, González Laya ha afirmado que el Gobierno está "poniéndose en contacto con las líneas aéreas comerciales que están, aún, ofreciendo servicios para intentar colocarlos en vuelos hacia España".

Además, ha continuado explicado la ministra, están "trabajando con países terceros para asegurarnos que agrupamos a ciudadanos y así podamos llenar aviones comerciales".

En tercer lugar, González Laya ha añadido que están "activando el mecanismo de protección civil europeo para buscar el retorno a casa a través de los mecanismos europeos". Por último, ha dicho, "todos los consulados y embajadas, más de 4.000 personas están al servicio de todos los ciudadanos españoles que se encuentren en el extranjero".

"Es verdad que unos pocos me llaman para decirme gracias, otros muchos me llaman para decirme 'aún no me han contestado'", ha espetado la ministra, que ha insistido en que pide "muchísima paciencia y mucha calma": "Si lo hacemos de manera ordenada vamos a poder atender a todos y cada uno de los españoles en el extranjero".

China ya ha enviado donaciones a España para hacer frente al coronavirus e incluso ha anunciado la intención de enviar sanitarios que ya se han enfrentado a la epidemia allí a los países más afectados en Europa. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que "también hay un ofrecimiento de expertos de otros países", algo, ha dicho, que parece "muy importante": "Todos podemos beneficiarnos intercambiando experiencias de esta pandemia que afecta, por tanto, a todos los países".