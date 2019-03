El Gobierno ningunea el cara a cara de Rivera e Iglesias, lo califica de tertulia de bar

El día después llega al miedo al análisis. Sea cual sea, el veredicto de los que debatieron es bueno. Les gustó el formato y, por supuesto, les gustó la audiencia. En las redes sociales, han dado las gracias.

Sin embargo, no ha cambiado el debate del debate, ¿Quién ganó? Rivera lo deja caer: "Si Pablo dice que está cansado, lo que diga Pablo". En el PP, hay muchos que aseguran que no lo vieron. Sin embargo, hay quienes no lo vieron y se moja diciendo quién ganó. Esperanza Aguirre afirma que fue Rivera: "Me han dicho que fue un debate interesante y fresco y que venció claramente Albert Rivera".

Cristina Cifuentes estuvo atenta, pero lo deja en tablas. La pregunta es si ahora Rajoy piensa en un debate así, él se centra en la economía y se lo ha deslizado hasta a Kerry. Los suyos, le ayudan. Se debaten entre minimizar el duelo entre Albert y Pablo. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha afirmado que "está bien que hagan tertulias entre ellos mismos" y señalar que lo que cuenta es la experiencia. Pablo Casado ha respondido que "es un contraste con los partidos que han gestionado y tienen experiencia de Gobierno".

Los socialista hablan de hiperliderazgo. Así lo ha manifestado Emiliano García-Page, presidente de Castilla - La Mancha en Al Rojo Vivo. Sólo se sabrá quién ganó el 20 de diciembre. De momento, son los espectadores quienes han ganado con esta forma de debate.