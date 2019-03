El Gobierno estudia modificar la Ley de Extranjería para regular las 'devoluciones en caliente'

Regular los rechazos en frontera. Es en lo que, aseguran desde el ministerio, ya tienen un grupo especializado trabajando. Probablemente cambiando la Ley de Extranjería. "Sobre todo por la situación en la que está regulada las 'devoluciones en caliente' hay un convenio, pero parece que puede haber puntos no resueltos de lo que dice la ley, lo que dice el reglamento y el convenio que tenemos firmado", afirma el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso.

Una modificación que aplaude el presidente de Melilla, dice que es necesario adaptar la ley a la realidad. Porque el efecto llamada va a provocar que no sean 30.000 sino muchos más lo que intenten entrar en España. Y denuncia un linchamiento a la Guardia Civil. "Si no puede actuar, entonces ponemos azafatas en las fronteras con comité de recibimientos, porque no pueden hacer nada", ironizaba el presidente de la Ciudada Autónoma.

Cambios en la ley migratoria que reclaman grupos como UPyD. Pero que otros, ven como una cortina de humo. "Es absolutamente incongruente que con el cambio en la política de extranjería se intenten solucionar los problemas que se dieron". Más importante ahora, asegura Rubalcaba, es aclarar la actuación de la Guardia Civil. "Se disparó contra gente que está en el agua nadando hacia una playa, esto me parece intolerable e indecente".

También las ONG temen que los cambios en la ley supongan una pérdida de derechos. Un cambio, sospechan, que podría dar facilidades en los procesos de expulsión.