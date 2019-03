El Gobierno estudia eliminar las concertinas en la valla de Melilla

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado de que "está en estudio" la posibilidad de retirar las "concertinas" de la valla de Melilla y ha subrayado que hay que evitar la inmigración ilegal y, a la vez, no poner en peligro al vida de nadie.

Rajoy se ha referido a la instalación de esas cuchillas en la valla de Melilla en una entrevista en RNE en la que ha informado de que ha pedido al Ministerio del Interior información al respecto.

"No hemos tomado ninguna decisión sobre este asunto, pero está en estudio", ha explicado Rajoy, quien ha señalado que los accidentes que ha habido han sido consecuencia de saltar la valla y ésta se ha instalado para que no pasen los inmigrantes. El presidente del Gobierno ha añadido: "Tendremos que verlo. Desde luego, lo que no quiero es ni inmigración ilegal, ni poner en peligro la vida de nadie. Todos somos seres humanos".

Sobre las sanciones que prevé el nuevo proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, Rajoy justifica el contenido debido a que tiene que haber sanciones administrativas para actuaciones que, según el nuevo Código Penal, ya no son delito.

Rajoy ha explicado que, por ejemplo, habrá sanciones cuando haya manifestaciones ante el Congreso sin pedir previamente una autorización tal y como exige a ley, y ha señalado que esta normativa es similar a la que existe en todos los países democráticos.