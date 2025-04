El Gobierno reafirma su apuesta por las renovables mientras el PP insiste en encender el debate nuclear a cuenta del apagón

A falta de conclusiones definitivas, para la presidenta de Red Eléctrica sí que hay una certeza: la generación de energía renovable no está detrás del apagón masivo del lunes. Relacionar el incidente, dice, con una penetración de renovables "no es verdad". "No es correcto, las renovables funcionan de forma estable", ha asegurado Beatriz Corredor este miércoles.

Responde así al runrún que ha estado alimentado el Partido Popular de que el corte del suministro se debió al cierre de plantas nucleares que el Ejecutivo ha puesto en marcha, mientras el Gobierno reitera su apoyo a las renovables. "Les aseguro que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio, pero sí tenemos sol", ha defendido la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, este mismo miércoles tras el Consejo de Ministros.

Los 'populares', sin embargo, siguen enrocados en el mismo argumento. Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que cerrar las centrales nucleares es "condenar a la inseguridad energética a los españoles", mientras que el presidente murciano, Fernando López Miras, ha aseverado que "la política energética del Gobierno de España es errónea".

No obstante, hay voces más comedidas, aunque intentando no llevar la contraria a su partido. Es el caso del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que ha argumentado que "todas las energías son necesarias, por supuesto las renovables, también las nucleares". A un lado y al otro, porque el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha afirmado que "las nucleares no son ni todo el problema ni toda la solución".

Pero para el Ejecutivo no hay vuelta de hoja: la apuesta es por las renovables y el Partido Popular solo busca una excusa para traer de nuevo a debate la prórroga de las centrales nucleares. En este sentido, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que el PP solo tiene una propuesta, "da igual del tema que hablemos, que es bajar impuestos y aumentar la vida de las nucleares en España". "Es poco serio", ha aseverado la dirigente de Sumar.

Un debate, el de las nucleares, que irónicamente se ha vuelto a encender tras un apagón.