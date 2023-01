El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE) tras el anuncio del Ejecutivo de Mañueco en relación al protocolo "antiabortista" anunciado por el vicepresidente Juan García-Gallardo.

El Gobierno ha afirmado así que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente.

"El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna. Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes", advierte el Gobierno en el comunicado.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha asegurado en Twitter que "los derechos de las mujeres son irrenunciables" y ha advertido de que el Gobierno de coalición llevará a cabo "todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en CyL que va contra el derecho al aborto". "Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito", ha zanjado.

En la misma línea se ha situado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha insistido en que el Gobierno no dudará "en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres". "Aborto seguro, libre y gratuito para todas", ha añadido Montero.

Sánchez avisa de que no habrá "ni un solo retroceso"

La exigencia del Ejecutivo se produce apenas horas después de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avisara este sábado de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar y ha censurado que el PP siga el camino "que le marca" Vox, como, a su juicio, ha quedado claro por las medidas antiabortistas que ha puesto en marcha el Gobierno conformado por "la coalición del miedo" de ambos partidos en Castilla y León.

"La derecha decide qué camino tomar y lo que está claro es que, después de lo que hemos conocido en Castilla y León, la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha", lamentaba Sánchez en un acto del PSOE en Sevilla.

Ante estas medidas antiabortistas, el presidente del Gobierno ratificaba el compromiso "total y definitivo" del Ejecutivo con las mujeres y no permitirá "que haya un retroceso en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuando ser madres o no".

En este sentido y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ha subrayado que "con gobiernos socialistas lo que va a haber son avances en beneficios de las mujeres y ni un solo retroceso", como, ha reivindicado, se ha demostrado con el Gobierno central actual.

Los sindicatos de médicos, contra la imposición política

El vicepresidente del Colegio de Médicos de Zamora y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Tomás Toranzo, también ha rechazado las medidas antiabortistas propuestas por la Junta de Castilla y León al considerar que "ninguna directriz política puede obligarnos a cómo ejercer la profesión".

Toranzo ha explicado que las medidas propuestas por la Junta no se sustentan en nada ni se han consultado con la sociedad castellanoleonesa ni con la estatal de ginecología. Toranzo ha defendido que el ejercicio profesional compete al criterio médico y se rige "por la evidencia científica y el código ético y de deontología médica" y no por criterios políticos, por lo que no se pueden imponer medidas como ofrecer la realización de una ecografía 4D en las primeras semanas del embarazo a la mujer que opta por la interrupción voluntaria del embarazo.