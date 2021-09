El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido que la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) este viernes afecta "solo al ámbito judicial" y la ha desvinculado de la negociación de los Presupuestos Generales para 2022.

En una entrevista con el programa 'Parlamento', de 'RNE', Gómez ha respondido así al ser preguntado si el arresto de Puigdemont va a complicar la negociación con ERC de las cuentas públicas. "La detención de Puigdemont afecta exclusivamente al ámbito judicial", ha señalado el dirigente socialista, quien ha desligado ese arresto de los Presupuestos: "Desvinculamos una realidad de la otra", ha insistido Gómez, quien se ha mostrado "optimista" con el avance de las negociaciones.

Conversaciones "muy positivas" con los grupos del Congreso

En este sentido, el portavoz socialista ha destacado que las conversaciones iniciadas esta semana por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con los grupos en el Congreso para tantear posibles apoyos a los Presupuestos son "muy positivas", singularmente con aquellos partidos que están "preocupados" por poner en marcha medidas de impacto positivo para el país.

La ronda de reuniones con los grupos parlamentarios continuará la próxima semana en el Congreso, donde Bolaños tiene previsto verse con los partidos que integran el Grupo Mixto (la CUP, UPN, CC, NC, Foro Asturias, Teruel Existe y PRC) y con los portavoces de los dos partidos que integran el Gobierno.

De entrada, el portavoz socialista ha dicho que en su partido tienen "buenas sensaciones", pese a que son conscientes de que "hay mucho por hacer, mucho que trabajar y mucho que pulir". "Confiamos en la responsabilidad del resto de grupos para vertebrar unos buenos Presupuestos que impacten positivamente en la ciudadanía", ha manifestado.

Rufián advirtió de que el PSOE no diera por hecho su apoyo a los PGE

En el caso de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ya advirtió al PSOE que no diera por hecho su apoyo a los PGE porque el voto de su partido "se suda", Gómez ha continuado con el símil deportivo y ha respondido: "Vamos a ver quién corre más, quien tiene más pierna y a ver quién suda más o menos".

En todo caso, Gómez entiende que esas palabras de Rufián forman parte del proceso de negociación presupuestario en el que es "normal", según ha dicho, que los grupos "marquen posición". "Lo importante aquí será el resultado final y, en ese sentido tenemos, buenas sensaciones", ha apostillado.

El PSOE lamenta que Cs se "autodescarte" de los Presupuestos

Preguntado sobre si el Gobierno ya descarta el respaldo de Ciudadanos a las cuentas públicas, Gómez ha respondido que el que se "autodescarta" es el partido de Inés Arrimadas, que ha decidido "no participar en lo que es bueno para España". El dirigente del PSOE ha lamentado que en Ciudadanos ya hayan dicho que 'no' a unos Presupuestos que ni siquiera conocen y que aún no ha aterrizado en el Congreso.

"Pensábamos que Ciudadanos iba a regresar a la senda de la utilidad, pero parece que siguen en esa línea de confrontación que les ha llevado a tener una representación limitada en el Congreso y en el Senado", ha señalado.

Aragonès se reunirá en Cerdeña con Puigdemont

El presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, se reunirán este sábado en Alguer (Cerdeña, Italia) con Carles Puigdemont para mostrarle su apoyo, tras su detención en la isla por una orden del Tribunal Supremo español, y puesto en libertad el viernes por la Justicia italiana.

Puigdemont había viajado a Cerdeña para participar en un encuentro internacional organizado por la asociación 'Adifolk', junto con otras personalidades como la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina.

Sin embargo, a su llegada al aeropuerto de Alguer este jueves, Puigdemont fue detenido por la Policía italiana y conducido a una cárcel de máxima seguridad en Sassari, hasta que el viernes el Tribunal de Apelación de esta ciudad le permitió salir, sin medidas cautelares ni restricciones a la movilidad. Ahora, la Corte tendrá que determinar si existen razones para su entrega a España. Para esta decisión, se ha fijado una primera audiencia el 4 de octubre en el Tribunal de Sassari.

Aragonès celebró el viernes que Puigdemont hubiera podido salir de la cárcel con un mensaje en su perfil de Twitter: "Celebramos que el presidente Puigdemont quede en libertad, pero seguimos condenando la persecución judicial que desde hace cuatro años lo fuerza a vivir en el exilio".

Previamente, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat junto a sus consejeros, había advertido al Gobierno de que la detención "no ayuda en nada al proceso de resolución del conflicto político" y no contribuye a generar "confianza entre las partes".