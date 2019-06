El Gobierno confía en poder exhumar a Franco tras la suspensión cautelar dictada por el Supremo

El Gobierno espera retomar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos una vez que el Supremo resuelva el fondo del asunto y dicte sentencia firme. Es la respuesta desde Moncloa al acuerdo del Tribunal de paralizar de manera cautelar la exhumación del dictador.

"No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte. Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco", han manifestado.

Aseguran fuentes de Moncloa que no es ninguna tragedia, que tampoco es extraño y destacan que el Supremo no prejuzga nada sobre la decisión final. Insisten, además, en que han sido muy garantistas. Para reforzar esta idea, mencionan un párrafo del texto del Supremo en el que, aseguran, no discute el interés general de la medida y en el que adelanta, según su interpretación, que resolverá en un plazo razonable.

"No hay duda de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto la exhumación (...) está también presente el interés general. El que expresa la Ley 52/2007. Pues bien, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable. Por tanto, los intereses públicos vinculados a la exhumación que ahora suspendemos no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar”.

PP critica al Gobierno...

En el PP han criticado al Gobierno por su "nueva equivocación política y jurídica" al pretender exhumar los restos de Franco "saltándose la ley": "El Tribunal Supremo de nuevo ha tenido que decirle al Gobierno que las cosas no se pueden hacer saltándose la ley. Nosotros, además, le decimos que no debe hacerse lo que el Gobierno está obsesionado con hacer", han asegurado fuentes del PP. Vox ha rechazado posicionarse sobre la decisión del Supremo e Iván Espinosa de los Monteros ha dicho que "la historia hay que dejarla para los historiadores".

...Y Podemos al Supremo

Pablo Iglesias en Twitter ha acusado al Supremo de ponerse del lado de la familia Franco. Dice que "apoya el obstruccionismo" de la familia del dictador "por encima de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso".