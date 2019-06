El Gobierno asegura que no existe una 'vía Navarra' para facilitar la investidura de Sánchez

El Gobierno niega que exista una 'vía Navarra' para que Unión del Pueblo Navarro facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de la presidencia del Gobierno foral. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha dicho este jueves que no existe "ni vía Navarra ni vía no Navarra, lo que existe -ha añadido- es el conocimiento que tiene todo el mundo de lo que los socialista hacemos desde nuestros principios y límites que nunca traspasamos".

Ha recordado que se están aplicando los criterios generales del partido, "cumpliendo las normas internas", en la conformación de las administraciones locales y comunidades autónomas. Y que están a la espera del encargo del rey para "replantearnos cómo avanzar la investidura en relación a las fuerzas de la Cámara". Pedro Sánchez cierra esta tarde la ronda de consultas con el rey en Zarzuela y previsiblemente recibirá el encargo de formar gobierno.

"Cada partido tiene todo el derecho del mundo a hacer sus estrategias. Estamos en una situación diversa y compleja en la que cada uno tiene que responder con sus mejores posibilidades". Y ha añadido: "La esencia de la democracia son las mayorías, no podemos subvertir el orden, que nadie desde las minorías y bisagras pretendan estar donde las mayorías han arrojado su opinión para que se gobierne"

Negociaciones en Navarra

El líder de UPN, Javier Esparza. dejó entrever, tras su reunión con el rey, esa posibilidad de permitir la investidura de Sánchez a cambio de que él presida Navarra. La coalición Navarra Suma (candidatura electoral formada por UNP, Ciudadanos y Partido Popular) fue la opción más votada y consiguió dos escaños, los mismos que el PSOE. Pero su secretaria general, María Chivite,en contra de las directrices de Ferraz, pretende un acuerdo con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, aunque para que prospere necesita al menos la abstención de EH Bildu.

Este jueves, el PSN ha seguido adelante con su ronda de contactos y se ha reunido con Podemos. El secretario de Organización del Partido Socialista Navarro ha asegurado, a raíz de la oferta del PSN, que Esparza "no es de fiar y no va a ser el presidente de Navarra". Asegura que el PSN no le va a dar sus votos.