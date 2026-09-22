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Crisis en Ceuta

El Gobierno admite que los menores que no puedan ser reagrupados deberán "permanecer en Ceuta o ser reubicados en territorio español"

¿Qué ha dicho? El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, insiste en que la reagrupación de los menores es "la prioridad" del Ejecutivo. "Marruecos dice estar en disposición de que se devuelve a los menores", asegura.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
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Entre 1.000 y 1.200 menores siguen en Ceuta sin ser filiados casi dos meses después del inicio de la crisis migratoria. Ese es el dato que este martes ha aportado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Torres ha informado también de que actualmente hay 2.321 menores filiados, a los que hay que sumar otros 500 que están en los centros habilitados para migrantes mayores de edad y entre 500 y 700 que siguen por las calles de la ciudad autónoma.

Ante esta situación, Torres ha asegurado que "la reagrupación es la prioridad" del Gobierno de cara a la posible devolución de los menores a sus países de origen. A colación, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha sostenido que "Marruecos dice estar en disposición de que se devuelve a los menores".

Asimismo, ha adelantado que "para todos aquellos que no puedan ser reagrupados, los mecanismos están establecidos en el marco legal, y en ellos tiene que participar la ciudad autónoma".

En el caso concreto de estos menores, el Gobierno contempla dos opciones. "Pueden permanecer en Ceuta o ser reubicados en el resto del territorio", ha explicado Ángel Víctor Torres.

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