El Comité Federal del PSOE decidirá si el partido se abstiene el domingo 23 de octubre

Se acerca el momento de las abstención de los socialistas y los líderes territoriales partidarios del 'no' van aceptando que pueden acabar facilitando un gobierno de Rajoy. "Somos leales. Hay que asumir el resultado de una votación en el Comité Federal", ha señalado Idoia Mendia, secretaria general del PSE-EE.

El ‘no’ es una abstención, si lo decide el Comité Federal, porque no romperán la disciplina de voto ni siquiera lo hará la mano derecha de Sánchez, César Luena: "Todos debemos cumplir lo que el partido decide". Y eso que cuestiona que el Comité pueda tomar esta decisión: "Siendo legítima estará deslegitimada por no escuchar a los militantes".

Madrid tampoco se desmarcará porque creen que romper la disciplina de voto no es una buena solución, porque sería crear otro problema. Van cediendo, y con la abstención más cerca hay que justificarse. "Tenemos que hacer mucha pedagogía, no va a haber ningún pacto, solo el desbloqueo", explica Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE de Andalucía.

Pero desde Cataluña resisten. "Si ahora no hay más remedio, dicen, puede ser que con 12 abstenciones ya sea suficiente", señala Miquel Iceta. Tras estas declaraciones, se reunía con el presidente de la gestora en Ferraz, un encuentro cordial según Iceta, pero que no ha servido para acercar posturas. Sus puntos de vista son diferentes y no han cambiado.

La gestora ya ha convocado el Comite Federal para el domingo con el objetivo de debatir y votar la posición del PSOE ante el proceso de investidura, una convocatoria que no hace mención explicita a la abstención.