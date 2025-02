La Generalitat asegura que Mazón "no tiene móvil personal" para evitar que se conozca su geolocalización el día de la DANA

"Carlos Mazón no tiene móvil personal". Así responde el Gobierno valenciano a una pregunta del PSOE para conocer la "geolocalización exacta" del presidente de la Generalitat durante las horas en las que estuvo ausente el pasado 29 de octubre mientras la DANA sembraba el caos en Valencia.

"Indicar que el president de la Generalitat no dispone de teléfono móvil personal", es la respuesta exacta que ha dado por escrito Santiago Lumbreras, secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia. Además, para no dar el listado de llamadas que hizo Mazón esa tarde, Lumbreras indica que la compañía telefónica contratada por la Generalitat Valenciana no dispone de datos individualizados.

El propio Carlos Mazón aseguró el pasado lunes en un desayuno informativo que en la tarde del 29 de octubre tuvo "16 comunicaciones", mezclando conversaciones telefónicas y por mensaje. La última de ellas habría sido a las 19:43 horas para hablar con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, que estaba en la reunión del CECOPI, lo que demostraría que Mazón habría llegado, como mínimo, alrededor de las ocho de la tarde.

Sin embargo, ni Mazón muestra el registro de llamadas ni permite que se conozca dónde se encontraba durante esa tarde, algo que ha molestado profundamente al PSOE. "Hemos pedido la geolocalización de su teléfono móvil, el corporativo y el personal, y dice que no tiene móvil personal", ha denunciado José Muñoz, secretario de Organización del PSPV, que califica la situación como "una vergüenza".

Compromís se ha sumado a las críticas a Mazón por la falta de transparencia sobre la gestión de la DANA. "Seguiremos insistiendo, es un insulto a la inteligencia y a las víctimas", ha afirmado Joan Baldoví, portavoz parlamentario de la formación en las Cortes Valencianas.