García-Page: “Tengo el máximo respeto por los trabajadores domésticos que pueda tener Cospedal”

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido disculpas "de verdad y de corazón" a los trabajadores y trabajadoras domésticos porque "con ellos no iba el asunto". "No voy a entrar en si la Real Academia habla de las chachas o no. Realmente es que tengo el máximo respeto por los trabajadores y trabajadoras domésticas", ha asegurado.

Así ha reaccionado García-Page, a preguntas de los medios, tras las críticas recibidas después de que haya explicado que el caso de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas surge porque los dirigentes del PP "no saben hacer nada sin la chacha". "Lo cierto y verdad es que no pienso que Cospedal sepa pasar la aspiradora", ha comentado.

"Lo lamento y además seguramente si se piensa, me puedo haber equivocado. No me duelen prendas. Me puedo haber equivocado sobre todo porque no soy consciente de hasta qué punto se pueden sacar de contexto las cosas sinceramente", ha señalado García-Page, quien ha insistido en que tiene el "máximo respeto" por los trabajadores domésticos. "Tengo el máximo respeto y por los que pueda tener Cospedal en el cigarral, en Marbella o en la finca, tengo más respeto todavía", ha subrayado.

Así pues, ha continuado García-Page, "lamento de verdad que alguien pueda haberlo malinterpretado" y en ese sentido, ha añadido, "no tengo ningún inconveniente en cambiar la expresión 'chacha', que no me gusta además personalmente, por trabajadores domésticos".

No obstante, el líder socialista ha recordado que su reflexión se centraba en responder una pregunta "muy clara" sobre la limpieza política del caso Bárcenas. "Yo dije que precisamente Cospedal en condiciones de poder limpiar el caso de Bárcenas no esta. Tiene doscientos mil motivos concretos para ser la que menos puede limpiar, y a eso me refería. Aspiradora política. A mí quien le limpie en su casa o en el cigarral es que verdaderamente me da lo mismo", ha sentenciado.