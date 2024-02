El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en la comunidad, Juan García-Gallardo, se ha convertido en protagonista no deseado de las protestas de los agricultores en Valladolid. Sucedía este martes, cuando el político de extrema derecha intentaba 'buscar la foto' con los agricultores que elevaban sus quejas en la plaza de las Cortes. García-Gallardo hacía un paseíllo de unos minutos con gesto sonriente, saludando a los trabajadores del sector primario e intentando conmvencerles de que Vox está con ellos.

"A hacerse la foto no. A aprovecharte de nosotros no. Mucha jeta, os importamos una mierda", comenzaban algunos de los manifestantes a increparle. "Menos palabras y más hechos, los otros partidos no han hecho nada, no hacéis nada ninguno", decían otro agricultos afeando que ahora que están en el Gobierno de Castilla y Léon nada ha cambiado. "Menos aplaudir y más hacer", se escucha en el vídeo que acompañla esta información. "Jeta", coreaban otros.

Más de un centenar de tractores habían rodeado las Cortes de Castilla y León, donde se celebraba la sesión plenaria, para protestar por la situación "inasumible" e "insostenible" del campo. Los tractores lograban el bloqueo de la avenida Salamanca y sus calles adyacentes, en el interior del barrio Villa del Prado, complicando la circulación. Una vez aparcados los tractores, centenares de agricultores se concentraban de pie a las puertas de las Cortes, hasta que el cordón policial les impedía avanzar.

Carlos Duque, de Castroverde de Cerrato (Valladolid), portavoz de los agricultores movilizados, calificaba la situación del campo de "inasumible" e "insostenible" tras dos años "de cosechas ínfimas, por debajo de costes".

"Se acabó, no llegamos", subrayaba asegurando que las protestas van a continuar "hasta que los dirigentes se sienten a hablar" con los agricultores. Asimismo, afirmaba que "pagarán las multas" que se les interpongan. "Estamos cansados de multas. O sea, harta multa es la PAC, en la cual no nos dejan producir. Lo que nosotros queremos es ser la mayor de las multas", sentenciaba al respecto.

Ya sobre las 19.00 horas, los manifestantes y sus tractores empezaban a moverse de las Cortes tras una jornada de protestas en la que las tractoradas colapsaban Castilla y León. Hasta 5.000 vehículos de este tipo, según la Delegación del Gobierno, llegaron a tomar el martes todas las provincias de la Comunidad para reivindicar el fin de "la asfixia" al campo.