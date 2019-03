Gallardón, a un diputado socialista: "Atáqueme a mí, no mencione a mi padre"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha pedido al diputado socialista Gabriel Echávarri que lo ataque a él y no a su padre en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

En el Pleno del Congreso, Echávarri ha recordado que Ruiz-Gallardón dijo en una interpelación en abril que uno de los días más felices de la vida de su padre, el día que justificaba toda su carrera política, fue aquel en el que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia sobre el aborto, y que -según el diputado socialista- "ponía fin a la lucha a brazo partido que su padre había hecho para "coartar" la libertad de las mujeres".

"Usted, treinta años más tarde, como un hijo de buena estirpe, se limita a seguir la senda que le marcó su padre, para hacer desaparecer los derechos y libertades de las mujeres", ha afirmado el parlamentario socialista.

El titular de Justicia ha expresado su respeto por el escaño que ocupa el diputado y se ha mostrado "profundamente orgulloso" de ser hijo de su padre y de "seguir su trabajo" que ratificó el Tribunal Constitucional.

"Atáqueme a mí, no me mencione usted a mi padre, porque él está muy por encima de la dignidad que usted puede llegar a alcanzar", le ha dicho Ruiz-Gallardón. En su intervención, el diputado socialista ha estimado que la lucha contra la violencia de género no se encuentra en las prioridades del Gobierno.

Con el Gobierno socialista, la lucha contra la violencia de género era "una cuestión de Estado", mientras que con el PP "ha vuelto a las páginas de sucesos" y es "una cuestión privada", que "quieren que se ventile entre las cuatro paredes de una casa".

El ministro de Justicia ha recalcado que el Gobierno del PP ha modificado el Código Penal en relación con la violencia de género para castigar conductas como el matrimonio forzado, el hostigamiento o la grabación no autorizada de imágenes íntimas y ha incorporado a la víctimas de la violencia de género al sistema de la justicia gratuita.