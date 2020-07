LaSexta Noche ha contado este sábado con la abogada Cristina y José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores, sobre las elecciones que tienen lugar este 12 de julio en País Vasco y Galicia. Ambos han analizado la polémica decisión del Tribunal Constitucional que prohibe a quienes hayan dado positivo por coronavirus, o estén a la espera de una prueba PCR, que acudan a las urnas a votar.

¿Tenían que haberse suspendido las elecciones? Cristina Almeida cree que el problema es que "se prohíba a la gente votar", y así ha razonado esta afirmación: "Por mucho que esté contagiado, si uno quiere ir a votar no le pueden quitar un derecho fundamental. No se pueden quitar libertades. Excepto que haya una sentencia firme, no pueden hacer esto".

Por su parte, Margallo ha considerado que "en ningún caso se debían haber suspendido las elecciones", y ha puesto como ejemplo la situación que se vivió en Atocha tras el 11M: "Hubo un supuesto, que fueron los atentados de Atocha, donde se barajó la posibilidad de suspender las elecciones, y llegamos a la conclusión de que no se pudo hacer".

El exministro ha señalado que "aquí hay un conflicto de dos derechos: el de votar y el derecho a la salud de la población", y que si el hecho de que "los contagiados fuesen a votar ponía en riesgo la salud" le parece "prudente" la decisión del Constitucional. No obstante, Margallo sí ha lamentado que no se pusieran en marcha otras alternativas para garantizar el voto de la gente afectada por la Covid-19.

"Es inimaginable que en el año 2020 no se haya podido suministrar una forma de votar sin poner en riesgo la salud por procedimientos telemáticos o cualquier otra de las fórmulas que hemos experimentado", ha destacado el extitular de Exteriores, y ha añadido: "Creo que es un error que hay que corregir para que no vuelva a pasar en el futuro".