Gabriel Rufián ha asegurado en La Razón que "si Iglesias inviste a Sánchez y luego condiciona el gobierno desde fuera, saldría a hombros del Congreso". Rufián insiste en la idea de una posible investidura para que la legislatura eche a andar, tal y como ya lo defendió en una entrevista en eldiario.es que recoge el vídeo que acompaña a estas líneas.

En la recta final para que se convoquen unas nuevas elecciones, el portavoz de ERC ha afirmado que para una negociación "hay tiempo hasta el último minuto" y que "no se puede dar por cerrado nada a una semana vista".

"Iglesias está donde el PSOE quiere. Enfadado, en platós de televisión; Echenique haciendo tuits... los tienen donde quieren. Nosotros no estaremos en el bloqueo, en el de PP, Cs o Vox. Se han pasado de frenada. Uno, vetando a Iglesias y otro, no aceptando cuatro ministerios. Conviene recomponer las negociaciones que pasan por la remodelación de equipos negociadores o que Sánchez e Iglesias superen sus fobias. Sus diferencias son mucho mayores que entre sus votantes", ha apostillado.

En este sentido, el portavoz de ERC ha añadido: "Nosotros no seremos los responsables de la llegada del fascismo a La Moncloa. El problema no es Vox, es lo que conlleva. Hay una competición entre PP y Ciudadanos para ver quién es más aplaudido por Vox. El problema no es ser el gamberro de la clase, el problema es intentar molar".

Sobre la posición de su partido, Gabriel Rufián ha destacado: "ERC tiene un mensaje muy claro: diálogo. Y ganamos. El PSOE, con un discurso similar, también ganó. Estamos condenados a intentar encontrar soluciones. Para hablar con alguien hay que tenerlo enfrente y nosotros necesitamos tener a alguien en Moncloa. PP y Cs sólo quieren aplicar el 155. Lo que propone el PSOE sobre Cataluña no me gusta, pero ellos no desaparecerán y nosotros tampoco. Creo que es positivo que Podemos esté en el Gobierno, no entiendo que digan que se les humilla porque no les dan un ministerio, que te humillen en política es que te metan en la cárcel. Tienen que llegar a un acuerdo sí o sí".

Con la sentencia del juicio del 'procés' a punto de conocerse, Gabriel Rufián considera que "miente quien crea que esto se para con 15 años de cárcel a Junqueras".