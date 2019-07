Ángel Gabilondo impulsa su candidatura para ser investido presidente de la Comunidad de Madrid. Por su parte las tres derechas parecen no llegar a un acuerdo en la Comunidad. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, asegura que si Ciudadanos no se sienta a negociar con ellos no apoyarán una investidura de Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, Ángel Gabilondo le ha pedido en una reunión al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad Martos, que sea "responsable" y que le proponga a él como candidato a presentarse al pleno de investidura que tiene que celebrarse entre el cinco y el 11 de julio.

Sin embargo, desde Ciudadanos parecen dispuestos a seguir intentando formar un gobierno de coalición con el PP.

Isabel Díaz Ayuso, que también se ha reunido con Trinidad Martos, ha asegurado que todavía hay tiempo y le pide a Ciudadanos y a Vox que se sienten, negocien, y no paguen con ella sus diferencias.