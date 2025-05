Gabriel Rufián elige a Óscar Puente como compañero para el apocalipsis: "Con un clip te hace una grúa"

¿Serían capaces de sobrevivir los diputados a un apocalipsis? Thais Villas visita la carrera de San Jerónimo para conocer las habilidades con las que cuentan sus señorías. No te pierdas sus respuestas en el vídeo principal.

Thais Villas se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para saber si sus señorías serían capaces de sobrevivir a un apocalipsis. La reportera plantea esta pregunta a Ana Redondo. La ministra de Igualdad desvela que ella, por ejemplo, es una gran amante de la micología. Esto le permitiría sobrevivir en un bosque.

Así, Redondo da una pequeña 'clase' a Thais sobre micología. "El níscalo lo diferencio de cualquier otra seta", afirma. "Eso podría salvarme en la vida", añade la ministra. Félix Bolaños, a diferencia de su compañera, no sabe mucho de setas. "Las setas venenosas serían las que me ofreciera la oposición", comenta.

Thais también le plantea si sería capaz de pescar. "¿Con mis manos?", pregunta Bolaños. "Con lo que sea", responde Thais, y añade: "Usted se muere el primer día de la supervivencia... está cadáver". "A mí me comen", afirma Félix.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, debe elegir un compañero para sobrevivir en un apocalipsis. El diputado tiene muy claro que no escogería a Santiago Abascal ya que no ha hecho la mili. Como le dice a Villas, sería Óscar Puente.

"Óscar Puente con un clip te hace una grúa", afirma. "Es un poco MacGyver, es verdad", añade Thais. "Aparte, tiene pinta de poder estrangular a un oso", añade Rufián, entre risas. Cuca Gamarra, por su parte, debe escoger entre tres personas para sobrevivir. La popular no duda y escoge a su compañero Borja Sémper. "Nos conocemos hace tantos años que no me dejaría morir, tengo toda la confianza", responde Gamarra.