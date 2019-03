Fotógrafo del 22M: "Esta violencia por ambas partes no la había visto nunca"

"Si tuvieran huevos se presentaban delante de mí, hombre a hombre". Se refiere a los dos policías que, según el, no se identificaron al dejar a su hijo, gravemente herido, en un hospital el pasado sábado. "Ahí están los médicos, uno o dos milímetros más y me quedo sin hijo", afirma este padre. Según el parte médico, una pelota de goma ha causado a su hijo, de 19 años, una hemorragia cerebral interna y fractura de cráneo.

Kike cubría la manifestación como fotógrafo de Madrid Diario. Aunque no es el único fotógrafo herido. Tiene dos huesos faciales fracturados y numerosos hematomas. "La verdad es que esta violencia por ambas partes no la había visto", afirma el fotógrafo.

Los 11 policías hospitalizados ya han sido dados de alta. En un texto que circula por las redes sociales, presuntamente escrito por un agente, describen la desesperación ante los heridos. "Mi oficial, 5 dientes volados de un adoquinazo y 30 puntos en la boca... Y cayendo gente como chinches".



Un agente cae casi a plomo al suelo. El adoquín ha impactado en su mandíbula, ha perdido 5 piezas dentales y le han tenido que dar 36 puntos de sutura. Otro al que quitan el casco y apedrean y apalean tiene un traumatismo craneoencefálico y lesión en la región parieto-occipital. El tercer agente herido de gravedad recibió 4 puñaladas con arma blanca en el tórax.

Dos sindicatos policiales atribuyeron la herida a una muleta con un punzón oculto en su interior, cuya foto difundieron ellos mismos..Una informacion de la que nos hicimos eco y que hoy rectificamos. Los sindicatos aseguran que esa muleta no se utilizó. "Empezaron a circular fotos y sencillamente no contrasté la información, me pasaron este pincho y descargué un pincho que no era", explica Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía.

El resto de agentes son un desfile de puntos de sutura, por botellazos, contusiones, impactos en rodillas y hombros, collarines. La cifra de policías heridos inicialmente era de 67, pero las Unidades de Intervención Policial registran ya 77 peticiones de bajas por incapacidad.