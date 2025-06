La Fiscalía recurre ante el Supremo el procesamiento de García Ortíz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez

La Fiscalía ha recurrido ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo el auto equivalente al procesamiento dictado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía argumenta que periodistas de varios medios (El País, Ser, laSexta o El Diario) accedieron a la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de que el expediente llegara a García Ortiz.

La semana pasada el Supremo propuso finalmente juzgarle por revelación de secretos en la causa abierta por la supuesta filtración del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía un pacto con la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales.

El Supremo fue más allá y le acusó de seguir "indicaciones" de Moncloa, en concreto, "un frenético intercambio de comunicaciones" a instancias "de Presidencia". Pero este se niega a abandonar su cargo: "El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma", expresó en un brevísimo comunicado en el que "reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación" en el auto que ha conseguido situarle como el primer fiscal general del Estado procesado en la historia de la democracia española.

Estos últimos días García Ortiz ha vuelto a insistir en quepese a su procesamiento porque, ha asegurado, "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general". "Como fiscal general del Estado, hice lo que tenía que hacer", ha subrayado García Ortiz, que ha calificado dela actuación de la Fiscalía en este caso.

"Frente a la mentira, el conocimiento de la verdad", ha espetado el fiscal, que ha hecho hincapié en que su permanencia "es necesaria para defender a la institución". "Respeto a quienes opinan que debo marcharme, yo mismo me hago el planteamiento cada día, pero debo mirar un poco más adelante, no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general del Estado, con ello protejo a los fiscales. Se nos ataca de muchas maneras diferentes", ha agregado, a la vez que ha remarcado que si él no se quedara en el puesto su sustituto sería "una figura débil".