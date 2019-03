La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la Infanta en Nóos

SIN INDICIOS TAMPOCO CONTRA CAMPS Y BARBERÁ

La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta Cristina en el caso Nóos, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos entregados por Diego Torres no han aportado prueba alguna que avale una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma. Además, según ‘La Razón’, Urdangarin le ha dicho al juez Castro que no puede pagar la letra de la hipoteca de su casa de Pedralbes y que lleva seis meses sin pagarla.