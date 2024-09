La Fiscalía de Valencia ha abierto una investigación contra Juan Manuel Badenas, teniente de alcalde de la ciudad y portavoz de Vox, por presunto delito de odio. La indignación surge a raíz de las declaraciones realizadas por Badenas tras un homicidio ocurrido el pasado 30 de julio, cuando, sin fundamento, atribuyó el crimen a un migrante, a pesar de que el autor resultó ser un español.

Ante la noticia del crimen, Badenas expresó: "Cuando sea detenido, deportación inmediata a su país. ¿Racismo? No. Es justicia". Sin embargo, su retórica se tornó más agresiva al día siguiente, cuando afirmó ante los medios: "No habría muerto si su presunto asesino no hubiera entrado en España". Esta serie de declaraciones provocó la indignación de los socialistas valencianos, quienes denunciaron su discurso.

La Fiscalía ha tomado en consideración la larga trayectoria de Badenas en la difusión de mensajes contra los migrantes. Recientemente, había afirmado que "los moros están invadiéndonos mientras se rearman" y acusando al presidente Pedro Sánchez de "vender España a los moros". Además, en una controversia previa, defendió la ideología nazi, afirmando que "ser nazi no es un delito", aunque intentó matizar que no se identificaba con esa ideología.