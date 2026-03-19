La Fiscalía investiga la adjudicación de un chalet de protección oficial a una concejala del PP en Palencia

Los detalles Según informa 'elDiario.es', las viviendas fueron construidas en 2019 cuando en el Ayuntamiento estaban Ciudadanos y PP. Laura Lombraña, ahora concejala 'popular', era la responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes.

La Fiscalía de Palencia investiga la adjudicación de una vivienda de protección oficial a Laura Lombraña, concejala del PP, tras una denuncia de Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos. Lombraña adquirió el chalet en 2023, parte de una promoción de 47 viviendas construidas en un solar municipal vendido por 1,89 millones de euros en 2019. La Ley autonómica exige un sorteo para seleccionar adjudicatarios, pero esto no ocurrió; la inmobiliaria gestionó la comercialización. La denuncia sugiere posibles delitos contra la Administración pública y destaca que Lombraña no registró la vivienda en su declaración de bienes.

La Fiscalía de Palencia está investigando la adjudicación de una vivienda de protección oficial a Laura Lombraña, concejala del PP y responsable en su día de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023. Así informa de ello 'elDiario.es', que expone que se han abierto diligencias después de la denuncia presentada por Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos a las elecciones de Castilla y León.

Fue en 2023 cuando se hizo con el chalet en cuestión, que formaba parte de una promoción de 47 que se construyeron en un solar municipal vendido por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros en 2019. Todo, aprobado pocos meses después del Gobierno que encabezaba Mario Simón, de Ciudadanos, en coalición con el PP.

Las casas, vendidas por más de 157.000 euros, se entregaron en abril de 2023. En ese sentido, la Ley autonómica establece que, con "carácter general", la selección de los adjudicatarios se ha de realizar mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública. No fue este el caso.

No hubo sorteo abierto alguno, sino que la fue la inmobiliaria quien realizó la comercialización de las viviendas. Luego sí hubo uno, pero limitado a 47 personas con el objetivo de qué vivienda les correspondía.

La denuncia, mencionada por 'elDiario.es', dice lo siguiente: "Hasta la fecha, no se conocen explicaciones plausibles sobre estos hechos presuntamente delictivos. Parece evidente que omitir la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política puede tener consecuencias de índole penal".

"Por lo tanto, estos hechos presuntamente cometidos podrían constituir diversos delitos contra la Administración pública, tipificados en los artículos 404 y siguientes del Código Penal o de otro tipo", añaden.

En ese sentido, Lombraña no registró la vivienda en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal. A pesar de ello, el chalet sí aparece inscrito en el Registro de la Propiedad.

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