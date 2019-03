Trias: "Demostré que no tenía cuentas en Suiza y demostraré que tampoco tengo en Andorra"

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la investigación abierta en relación a una supuesta cuenta suya en Suiza y ha asegurado que también demostrará que no tiene cuentas en Andorra. "Estoy satisfecho. Ya demostré que no tenía cuentas en Suiza y demostraré también que no tengo ninguna en Andorra, es más lento pero lo conseguiremos", ha asegurado en declaraciones a los periodistas.

El alcalde se ha preguntado "quién" realizó el informe sobre su presunta cuenta en Suiza que la Policía Nacional llevó ante la Fiscalía Anticorrupción y "cómo puede ser que se filtre". Trias ha asegurado que ve "intencionalidad política" en la filtración del informe policial sobre la supuesta cuenta y se ha mostrado "perplejo" por el hecho de que no haya recibido ninguna llamada del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. "No quiero hablar sobre este señor. Todo el mundo tiene que reflexionar", ha insistido.

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta contra Trias en relación con una hipotética cuenta de dinero en Suiza al entender que no había elementos suficientes para seguir con el caso, según informa El Periódico de Catalunya.

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por la Policía Nacional y estaba basada en pesquisas realizadas por un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). La existencia de estas pesquisas policiales las reveló el pasado octubre El Mundo en una información en la que señalaba que Trias había mantenido durante años una cuenta abierta en la Unión de Banques Suisses y que, coincidiendo con el escándalo del caso Pujol. la traspasó a Andorra, con un saldo de casi 13 millones de euros.