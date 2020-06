El doctor Fernando Simón ha indicado que en las últimas semanas se han identificado unos 40 rebrotes de coronavirus en España, de los cuales tienen riesgo "11 o 12". No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera "una buena noticia" hablar de brotes y no de transmisión comunitaria.

"Que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien", ha aseverado Simón durante su comparecencia de este jueves, en la que ha indicado que en estos momentos hay "un control claro de una gran parte de la transmisión que se produce en España".

En este sentido, aunque ha reconocido que "se nos puede escapar alguno", ha señalado que "una gran parte de los casos que tenemos ahora sabemos de dónde provienen y podemos identificar sus contactos".

Asimismo, Simón ha destacado que los nuevos casos de Covid que se están detectando "se están produciendo en personas más jóvenes" y que, por tanto, son casos "más leves" -incluso asintomáticos- y que "transmiten menos".

"La situación es muchísimo mas favorable de lo que el decir 'tenemos treinta y tantos brotes en los últimos 15 20 días' puede hacer ver", ha tranquilizado el doctor Simón, que ha agregado que ahora mismo se tiene la capacidad de "trabajar específicamente en los brotes" y "no es necesario hacer medidas poblacionales genéricas de gran envergadura".

un brote que se nos escape podría en algún momento generar transmisión comunitaria"

"Que estemos hablando de ellos [de los brotes] es una buena noticia -ha indicado Simón-. La mala noticia es que alguno se nos puede escapar y un brote que se nos escape podría en algún momento generar transmisión comunitaria que no hemos identificado a tiempo". "Esperemos que no, pero podría pasar", ha advertido no obstante.

¿Más brotes en julio?

Preguntado sobre la posibilidad de que se produzcan más repuntes en el mes de julio, el doctor Simón ha dicho no estar seguro, aunque ha reconocido que "si empiezan a entrar casos importados que no sean detectados a tiempo, podría pasar".

Pese a ello, ha indicado que la tendencia de los contagios "no ha repuntado", sino que se ha estabilizado en los últimos días. "Estamos en una situación que, con el esfuerzo diagnostico que se está haciendo, mucho mayor del que había, da la sensación de que nos mantenemos bien", ha dicho, aunque ha advertido de que "hay que ser muy prudentes".

En este sentido, ha insistido en que "un brote que se nos escape durante más tiempo de la cuenta, y puede pasar, puede crear transmisión comunitaria de nuevo".