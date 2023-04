Aunque en un principio todo hacía indicar a que no veríamos juntos a Felipe VI y a Juan Carlos I en la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, el diario británico 'The Times' ha publicado una lista no oficial en la que vemos a ambos compartiendo invitación junto a Letizia y Sofía.

El 6 de mayo tendrá lugar una ceremonia entre cuyos invitados estarían Jill Biden, Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmeier, Sergio Mattarella o Andrzej Duda como jefes de Estado, así como los reyes Philippe y Mathilde de Bélgica, Fumihito y Kiko de Japón, Abdullah II y Rania de Jordania o Albert II y Charlene de Mónaco.

Entre los invitados también estará el príncipe Harry, aunque no estará acompañado por Meghan Markle, que se quedará en California con sus hijos, Archie y Lilibet. El medio británico también ha tenido acceso al diseño de la invitación, impresa en papel reciclado, que tendrá el siguiente mensaje:

'La coronación de sus majestades, el rey Carlos III y la reina Camilla. Por orden del rey, el conde mariscal invita a (Nombre de los invitados) a estar presente en la Abbey Church de Westminster el 6 de mayo de 2023'.

Esta noticia llega cuando Juan Carlos prepara su vuelta a España por segunda vez desde su marcha a Abu Dabi, cuando este miércoles le volveremos a ver en Sanxenxo. En esta visita, el rey emérito no tiene pensado ir a visitar a su hijo, según avanzó su amigo José Fanjul en laSexta Xplica.