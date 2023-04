Juan Carlos I regresa de visita a España este mismo miércoles. LaSexta ha podido confirmar que la llegada del rey emérito al aeropuerto de Vigo está programada para el miércoles, 19 de abril, a primera hora de la mañana (entre las 8:00 y las 10:00 horas).

En el puerto de Sanxenxo no hay tanto control como hace justo un año, cuando el exmonarca participaba en las regatas. De hecho, en la mañana de este martes, hay libre circulación hasta la zona donde está el barco de Juan Carlos I, el Bribón.

Por la ría de Baiona, en la noche de este lunes los helicópteros de la Policía han peinando el terreno, preparando la llegada del emérito.

Este es el segundo viaje que el rey emérito hace a España desde su marcha a Abu Dabi en agosto de 2020, y el objetivo del viaje vuelve a ser el mismo que en la primera ocasión: participar en las regatas de Sanxenxo.

En laSexta Xplica el amigo del monarca José Fanjul, explicó que en esta ocasión previsiblemente solo estaría en Sanxenxo y que no iría a visitar a su hijo, el rey Felipe VI, en Zarzuela. "No sé si cambiará de opinión, pero no lo creo". "Él va a prepararse para la regata y a ver a sus amigos. Eso es algo que le divierte", añadió.

De paso por Londres

En su viaje hacia España, el rey emérito habría hecho parada en Londres. Allí se encontraría desde el pasado domingo, según apuntan fuentes de Zarzuela y confirman las fotos del emérito saliendo de un exclusivo club.

En el aire está un posible almuerzo privado con Carlos III y si estará o no en el palco del Stamford Bridge, en el encuentro que enfrenta al Chelsea con el Real Madrid.

En este contexto, laSexta ha podido saber que la comunicación con Casa Real es prácticamente nula y que son conocedores de los movimientos que está haciendo el rey Juan Carlos I a través de su entorno, amigos y empresarios.

De hecho, la llegada a España no estaba prevista hasta pasadas las elecciones municipales y autonómicas de finales de mayo, y por el cambio de planes en Casa Real se enteraron a través de los medios, por lo que hay mucha incomodidad.

En el Gobierno, la situación es similar. Apuntan a que es un viaje de carácter privado y del que no tienen nada que decir, pero en privado, reconocen a este medio que están incómodos y que desean que ese regreso no sea tan mediático como el que realizó el exmonarca el año pasado.