¿Cuánto nos cuestan las vacaciones? Muchos españoles se endeudan para descansar y viajar en verano

Agosto ha dejado de ser el mes favorito para los españoles. Ya no nos peleamos por irnos de vacaciones en este mes, de hecho, solo lo eligen el 35% de los españoles para viajar ante los altos precios, las aglomeraciones y la masificación de muchos destinos. Pero también porque, cada vez son más las familias que llegan a endeudarse para poder tener unos días de descanso. Que cuando llega el otoño, descubren deudas y empiezan a tener que hacer recortes.

Cada verano, empieza la misma rutina, la de calcular lo que nos vamos a gastar: saber cuánto cuesta una quincena en la playa, tener en cuenta el gasto de las cenas con vistas, las excursiones, los helados... todo suma. Hasta los planes de última hora que no podemos dejar de escapar. Porque claro, para una vez que nos vamos de viaje, queremos hacer de todo. Por eso, este verano de 2025, el presupuesto para las vacaciones se estira hasta el último euro.

Ahora, la pregunta que más se repite es: ¿cuánto nos va a costar irnos de vacaciones? "Pues al rededor de unos 2.000 euros", calcula un hombre que ya disfruta de la playa. "1.000, 1.500, 2.000 euros...", dice otro, que parece no tenerlo tan claro. Pero el verdadero quebradero de cabeza llega cuando ese viaje se acaba. Cuando volvemos a nuestras casas y puede que nos llevemos un susto al volver a echar cuentas. Es donde nos damos cuenta de que tenemos deudas.

"Claro, es que te vienen pagos que no te esperas y vamos todos ya con el agua al cuello", dice un chico joven. Pero también puede sucedernos aunque lo tengamos todo planeado, como nos cuenta esta mujer: "Eso sí, me ha pasado de venirme arriba, que se te vaya el presupuesto de las manos y digas 'ostras donde me he metido'". O en palabras de otro hombre: "Intento no mirarlo, pero cuando lo miro llegan los arrepentimientos".

Se estima que el gasto medio de cada español en vacaciones será de 1.090 euros. Lo que más nos cuesta: el alojamiento. Suele ser la partida más alta, seguida del transporte, las excursiones que completan la experiencia y las comidas fuera; las que nunca perdonamos y que no siempre calculamos bien. "Entre: comida, regalitos y caprichos se te pasa el presupuesto". Y eso sin contra con "alguna excursión que no estaba en el proyecto inicial". Al final, cada vez es más normal encontrarnos con esta situación: "He pedido un préstamo para que mi hijo se vaya a surfear a un sitio".

Sí, personas que llegan a pedir un crédito o préstamos para pagarse las vacaciones. Y luego, nos toca echar aún más el freno. "A recortar en septiembre, octubre y noviembre". Pero, ¿en qué? Según nos cuentan en "calzado y, sobre todo, en ocio". "La caña que te tomas aquí, luego te la tendrás que tomar en casa" y "salir menos a cenar por ahí con los amigos". Porque el verano sale caro, pero nos lo cobramos en recuerdos.