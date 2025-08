Moncloa insiste en que "no hay financiación ilegal" del PSOE tras la entrevista de Santos Cerdán

Santos Cerdán, exdirigente socialista, ha concedido su primera entrevista desde su ingreso en prisión provisional a 'La Vanguardia'. En ella, respondió por escrito a la pregunta sobre si existió financiación ilegal del PSOE con un "no, que yo sepa no". La entrevista ha coincidido con el parón vacacional del Gobierno, que inicialmente no iba a valorar el asunto. Sin embargo, desde Moncloa han recordado que han negado "en infinidad de ocasiones" la existencia de financiación ilegal. Fuentes del Ejecutivo consideran la respuesta de Cerdán clara, mientras que desde Ferraz han optado por no hacer comentarios.