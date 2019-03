Gónzalez: ''Me preocupa la liquidación del Estado del Bienestar''

El expresidente del Gobierno Felipe González recibe el calor de los suyos en Madrid en el homenaje que le ha organizado la dirección federal del PSOE, al cumplirse el trigésimo aniversario de su llegada a La Moncloa, tras la victoria de los socialistas en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

Un acto que se celebrara en el Palacio de Congresos de Madrid y al que asisten, entre otros, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exvicepresidente Alfonso Guerra, así como buena parte de los exministros socialistas de la democracia y miembros de las ejecutivas federales que ha habido en estos 30 años.

Bajo el lema "Democracia, libertad, derechos. Gracias Felipe", el acto quiere también servir para comparar los avances logrados por los gobiernos socialistas con los recortes que, a su juicio, se están produciendo con el Ejecutivo del PP.

Intervención de Felipe González

El expresidente del Gobierno Felipe González cree que uno de los problemas que tiene ahora mismo el PSOE es que no tiene "vocación mayoritaria", según ha dicho en una de sus primeras intervenciones durante un debate con el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"El PSOE ha perdido la vocación de mayoría y tiene que recuperarla, y tiene que hacerlo mirando a la sociedad, no de manera sectaria sino con espíritu de consenso y capacidad de dialogar", ha proclamado, en el acto de homenaje a los 30 años de su primer Gobierno.

González ha relatado que, en 1982 el PSOE no tenía vocación mayoritaria, incluso que hubo quien en las reuniones de la Ejecutiva Federal dijo que los socialistas no podían aspirar a más de un 35 por ciento de los votos. Sin embargo, ha precisado que, después de las andaluzas de ese mes de mayo, él venía trabajando con la idea de lograr una mayoría absoluta en las generales.

"El partido no tenía vocación mayoritaria pero yo sí la tenía. No pensaba en con quién nos íbamos a coaligar, tenía vocación mayoritaria", ha recalcado y, se ha preguntado si eso ha seguido siendo así en su partido, respondiéndose a sí mismo: "En mi opinión uno de los problemas que tenemos es que no tenemos vocación mayoritaria".

Rubalcaba apuesta por responder a las preocupaciones

Por su parte, Rubalcaba ha replicado que, para reclamar apoyo mayoritario a los ciudadanos tiene que construir un proyecto que dé respuesta a las preocupaciones mayoritarias.

Para eso, ha dicho, el PSOE debe hacer algo parecido a lo que hizo en 1982, no hacer un programa electoral más, sino dar hacer un proyecto con "profundidad", "algo que la derecha no tiene". "Avanzar en el radicalismo reformista como hicimos entonces", ha resumido, hacer una "revisión profunda y un proyecto de país".

Para Rubalcaba, está claro que en la crisis actual han reaparecido problemas que hubo que resolver hace 30 años: el problema territorial, la crisis económica o el Estado del bienestar que entonces se construyó y ahora debe mantenerse.