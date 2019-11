El expresidente del Gobierno español Felipe González (1982-1996) ha asegurado sentirse "incómodo" porque, tras 35 años de consensos, España está abriendo su "propia grieta" con una "política de bloques" en la que los discursos dominantes están en los extremos del espectro ideológico.

En España "ahora, con lo que llaman la superación del bipartidismo imperfecto, estamos en el "bloquismo", mucho más imperfecto que el bipartidismo", ha dicho en una conferencia en Buenos Aires el exlíder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Para González, en España se está haciendo una "política de bloques" en la que los discursos dominantes están en los extremos y no en el centro.

"Estoy ahora incómodo porque nosotros generamos un periodo a partir de ese consenso que nos ha durado 35 o 36 años y ahora mi incomodidad es que estamos abriendo nuestra propia grieta", ha reconocido en una charla con el periodista Jorge Fontevecchia.

"Todo proyecto de país, para tener un horizonte de certidumbre y seguridad exige que haya un área, la que cada país decida, de consensos básicos, que generen confianza" a lo largo del tiempo, ha considerado.

Según ha añadido González, la estabilidad política a partir de la Constitución de 1978 y de los pactos posteriores a la dictadura que ha vivido España no es la regla sino la "excepción en su historia", y ha recordado que en los periodos "no dictatoriales" la media de permanencia de los presidentes no superaban los nueve meses.

"Yo estuve 13 años y medio y rompí todos los parámetros históricos. Y el segundo fue (José María) Aznar, 8 años", ha señalado.

Sobre el independentismo en Cataluña, González ha apuntado que se da allí "una movilización con brotes de violencia" que se llama "tsunami democrático, que literalmente sería destrucción masiva democrática".