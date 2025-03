Feijóo valora mover el congreso del PPE de Valencia a Madrid para evitar problemas

Los de Feijóo intentan evitar problemas de cara al congreso del PP Europeo que se iba a celebrar el próximo mes de julio en Valencia. Génova está valorando moverlo a Madrid para esquivar el clima hostil y las protestas que se podrían encontrar en Valencia con Mazón.

La versión oficial es que las fechas coinciden con un pleno en el Congreso que Francina Armengol se niega a mover. De hecho, Mazón ha intentado culpar a la presidenta del Congreso del movimiento. Pero eso es algo que el PP ya sabía desde hace tiempo.

Este viernes, al ser preguntado por los periodistas por el posible cambio de ciudad, Mazón ha comentado que "he visto por ahí que la presidenta del Congreso, la presidenta socialista del Congreso está poniéndonos pegas".

Ante esta declaración, una de las periodistas pregunta si se puede cambiar el día para que no coincida con dicho pleno en el Congreso. "No lo sé, no me corresponde a mí. Pero he visto que había alguna pega en ese sentido", ha respondido el president de la Generalitat.

Desde el pasado 29 de octubre, cuando la DANA azotó a la Comunitat Valenciana, el president ha estado en el punto de mira, no solo por su gestión, también por la lista de mentiras y cambios de versión que ha tenido estos últimos cuatro meses.

De hecho, Mazón está cada vez más acorralado por las informaciones que surgen en torno a su gestión durante la jornada del 29 de octubre. Algo que observan con cautela desde la dirección nacional del Partido Popular (PP), desde donde, por el momento, se opta por confiar en que siga perdiendo apoyos y así evitar una guerra entre los 'populares' valencianos. Mientras tanto, el horizonte se sitúa en un congreso regional todavía sin fecha.