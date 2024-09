El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un mensaje muy duro contra el Gobierno de España. En una rueda de prensa ante los medios de comunicación junto a Antonio Tajani en Roma, el popular, que hasta el momento solo había pedido explicaciones sobre la salida de Edmundo González de su país, ha exigido que se reemplace al embajador en Venezuela y la dimisión José Manuel Albares, ministro de Asuntos de Exteriores.

"Mi posición es muy clara. En primer lugar, el embajador en Venezuela a de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español tiene que presentar su dimisión. Y en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España a de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no sea equidistante entre la democracia y la dictadura", ha expresado Feijóo.

Además, ha vuelto a recalcar que el opositor venezolano Edmundo González ganó las elecciones y, por tanto, "de ninguna manera se puede tolerar que una embajada española cuestione a nadie, y menos a un representante del pueblo venezolano". Feijóo, además, preguntó de forma retórica al vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, si "se imagina que dos altos cargos de una dictadura entrasen en una bajada en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país", "con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y del ministro de Exteriores".

El popular ha ido más allá y ha asegurado que el Gobierno español "ha mentido" y que "la diplomacia española no puede estar al servicio de un régimen dictatorial". Feijóo también ha querido recalcar que Sánchez le "ocultó reuniones con Maduro" y que o está con la democracia o con la dictadura: "El Gobierno español nos mintió y nos ocultó las reuniones con Maduro, nos ocultó la coacción que sufrió el presidente electo de Venezuela en nuestro país".

En cuanto a la postura del PSOE, el líder del PP ha apuntado a que no entiende por qué el PSOE ha votado en contra de la democracia en Venezuela: "No sé las razones de Sánchez ni de Zapatero. Si Sánchez elige la dictadura me va a tener enfrente siempre". Por su parte, Feijóo ha recalcado que desde su formación exigen la publicación de las actas en Venezuela, una reclamación que tanto el Gobierno español como la Unión Europea ya ha exigido en repetidas ocasiones desde la celebración de los comicios.