El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el fin de semana de actos en la 26 Intermunicipal del PP en Valencia para criticar al Gobierno. "Lo importante no es como pases a la historia, si no como dejas tu país", le dice a Pedro Sánchez, al que pide que se marche y convoque elecciones si sus socios no le dejan gobernar.

También, para mostrar la unidad del PP y pedir la confianza de los militantes para las próximas elecciones. A su equipo les exige en las elecciones autonómicas y municipales de mayo "pelear por la mayoría absolutamente indiscutible" en lugar de conseguir coaliciones. Quiere meter "un poco de presión" a los suyos, dice, que "es lo que tiene que hacer el míster antes de empezar la liga".

Y aunque para los futuros comicios generales no se exige esa misma mayoría, sí asume que si no consigue ganar y llegar a presidente del Gobierno, volverá a Galicia: "Si no consigo ganar, no merezco ser presidente del PP". Pero está seguro de que el PP puede ganar, porque "nunca" ha visto "tan nerviosos" a sus adversarios, que "a un lado y al otro están haciendo cosas bastante raras".

El líder de los 'populares' ha posicionado a su partido donde dice que se encuentra la gran mayoría de españoles. Asegura que son el punto de encuentro, que no se ubican en los extremos sino en los carriles centrales.

Feijóo, Mariano Rajoy y José María Aznar han llegado juntos a la cita a la que Pablo Casado no estaba invitado. Insisten así en la estampa de unidad: "Estamos unidos, todos los que estamos aquí, detrás del mejor, que es Alberto Núñez Feijóo", ha dicho Rajoy. Igual Aznar, quien ha dicho que estaba allí para apoyar "sin reservas ni fisuras a Feijóo".