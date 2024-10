El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con sus barones horas después de hacerse pública la fotografía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Víctor de Aldama, figura clave e el 'caso Koldo'.

Feijóo ha invitado al jefe del Ejecutivo a hacer una "profunda reflexión" tras sus "mentiras" al tiempo que le ha reclamado que deje de "tomar el pelo" a los ciudadanos sobre su relación con el empresario Víctor Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo que se encuentra en prisión.

"Es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga (la legislatura) cada día que la prolonguen, pero tened claro que a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía", ha avisado Feijóo en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Tras la foto de Sánchez y Aldama en un acto del PSOE en febrero de 2019, el jefe de la oposición ha criticado que el Gobierno y el PSOE ahora pretendan que crean que "el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más".

"Los militantes del PSOE saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP. Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles", ha criticado, para acusar al PSOE de querer una "sociedad dócil y resignada".

Feijóo ha acusado a Sánchez de no ser "capaz de contestar por qué todos los acompañantes de su coche de las primarias están involucrados" ni "desde cuándo sabía que (su exministro) Ábalos estaba a otras cosas". "Esto no da más de sí", ha afirmado, para concluir que "esto va de decadencia o de futuro".

Para el Partido Popular es evidente que Víctor de Aldama no era un asistente más al acto socialista de 2019. Ni siquiera un empresario más. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que era un empresario que "conseguía del Partido Socialista lo que otros no lograban y, por tanto, no es una foto cualquiera".

Ante esa evidencia, creen que la única opción decente que le queda al presidente "es dimitir". "Lo que España necesita hoy es urgentemente la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones", ha destacado Feijóo. Una idea que ha reiterado el portavoz del PP, Borja Sémper. "Todo se va a terminar por saber, que no les quepa a ustedes la menor duda".

Críticas de Feijóo al Gobierno tras el escándalo de Errejón

Durante este encuentro, Feijóo también ha cargado contra el Gobierno por los escándalos de Íñigo Errejón, acusado de violencia machista. El líder del PP ha expresado su apoyo a las mujeres víctimas de agresiones machistas y ha denunciado que vieron cómo sus agresores eran beneficiados por la ley del 'solo sí es sí' y "ahora vuelven a sufrir no solo los hechos, sino su encubrimiento".

"Nosotros vamos a seguir defendiéndolas, sigue siendo nuestro deber. Es lamentable que el Gobierno de España solo pueda ofrecerles su hipocresía", ha afirmado.

De esta forma, Feijóo ha señalado que el Ejecutivo "solo da espectáculos penosos y disgustos a la gente. Solo pone excusas con las mentiras que sean necesarias", destacando que "hemos conocido suficientes escándalos que sepultan del todo la credibilidad del presidente Sánchez y la capacidad de resistir de este Gobierno".