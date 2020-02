La Familia Real estrena retratos oficiales. Se trata de 10 retratos realizados recientemente en el Palacio Real y el Palacio de la Zarzuela por Estela de Castro.

Según explica Casa Real, había necesidad de hacerlos porque no existían retratos de Felipe y Letizia como reyes. Las últimas imágenes oficiales que se hicieron fue en 2010 como príncipes.

Además, en la serie de fotografías se incluyen los nuevos retratos oficiales de los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Fuentes oficiales añaden que a los reyes eméritos no se les ha hecho porque no ya no es necesario, pues no tienen agenda oficial ni acuden a los actos públicos.

Con el uso de la luz natural como elemento principal, el retrato del rey tiene dos versiones: una de gala, tomada en el Palacio Real en la que don Felipe va vestido de militar, y otra, la denominada civil, en la que lleva un traje gris, camisa blanca y corbata granate.

La reina Letizia también tiene dos versiones de retrato. En la imagen de gala, la reina lleva un vestido color rosa chicle con flores grises bordadas de Carolina Herrera, look que estrenó en Japón. Además lleva la impresionante tiara de flores de lis. En el retrato civil, luce un vestido azul de manga larga. Hay otra foto de los dos juntos vestidos de forma civil.

Por otra parte, el retrato de la princesa de Asturias y el de su hermana tiene fondo neutro. La heredera lleva un traje rosa claro y la infanta Sofia, de azul claro. Hay otra instantánea de las dos juntas, en blanco y negro.