La Falange carga contra Noemí Galera por sus críticas en OT 2018

Lo que no esperaba Noemí Galera cuando reunió a los concursantes de Operación Triunfo 3018 para hablar de respeto es que la Falange respondiese en un tuit a un comentario suyo llamándola "maleducada" y "cínica" porque "está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal".

Todo vino a raíz de un encuentro de la directora de la academia con los concursantes en los que les pedía respeto debido a unos comentarios que habían hecho sobre 'Camina', el himno que los concursantes del año anterior habían compuesto.

Fue entonces cuando uno de ellos reconoció haberse "cagado en la Falange". "Bueno, ahí también me cago yo. Y si no que vengan", dijo Galera. La respuesta de la Falange no se ha hecho esperar vía Twitter afirmando que estarían "encantados" de ir a explicar sus propuestas.