Exteriores niega el encargo de gestiones a la princesa Corinna

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha negado "rotundamente" que el responsable de este departamento, José Manuel García-Margallo, haya encargado alguna gestión a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Un portavoz de Exteriores ha reiterado la inexistencia de esas gestiones, después de que El Mundo publicara que García-Margallo se reunió con la princesa alemana en noviembre y diciembre pasados para tranquilizar a los inversores árabes por la reducción de primas a las energías renovables.

El titular de Exteriores ya afirmó el pasado 25 de febrero que no tenía noticias de unos supuestos trámites realizados por la princesa Corinna, consultora internacional, en favor de España, de los que informó en su momento el mismo periódico. Y volvió a reiterarlo hace unos días, en la sesión de control en el Senado, cuando a una pregunta del senador del PNV Iñaki Anasagasti garantizó que el Gobierno no había hecho ningún encargo a la princesa Corinna y que en su ministerio no figura ninguna partida destinada a pagar los servicios de lobbistas o intermediarios internacionales.