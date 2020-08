"Todo este procedimiento es un despropósito de principio a fin, está basado en suposiciones porque ninguno de los documentos dados aporta indicios delictivos", así de contundente se muestra Rafael Mayoral al hablar de la causa judicial que investiga la financiación de Podemos.

El portavoz y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación cuestiona duramente en Al Rojo Vivo la imputación del partido y de tres de sus miembros. Para Mayoral hay un claro objetivo: "El desprestigio".

"Causaría risa si no fuese un procedimiento penal"

"Todo vale contra Podemos, cualquier cosa sirve, causaría risa si no fuera un procedimiento penal porque no tiene ni pies ni cabeza [...] es parte de la obsesión que ha existido porque no entráramos en el Gobierno, primero, y, a continuación, por sacarnos. Las cosas llegan hasta tal punto que se habla de caja b cuando es una caja de solidaridad", asegura el portavoz de la formación.

"Comparar esto con la caja b del PP me parece un insulto"

Precisamente, sobre la caja de solidaridad, Mayoral niega que haya desvío de dinero. "Donamos una parte de nuestro salario como cargos públicos a la organización, acordamos que el 15% va a proyectos sociales. Comparar esto con la caja B del PP, que estaba nutrida con dinero negro de empresarios para repartirlo entre los dirigentes, me parece un insulto", explica.

Estamos orgullosos de hacer donaciones a nuestra organización y orgullosos de que se apoyen proyectos sociales", añade.

Sostiene que Calvente no prueba ningún delito

El portavoz de Podemos critica también la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente: "Facilita documentos que no prueban ningún delito, pero sí prueban que se los ha llevado y los entrega en una causa sin aportar nada, sólo para aderezar suposiciones. Este señor que ha sido abogado de Podemos, lo primero que ha hecho ha sido violar el secreto profesional".