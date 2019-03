El PP evita los micrófonos y asegura en un comunicado que "no tiene la condición de acusado" en el caso Gürtel

Los periodistas esperaban al presidente Mariano Rajoy y han intentado preguntarle sobre las novedades del caso Gürtel, pero ni una sola palabra. ¿La fiscalía da por probada ña caba B del Partido Popular?, ¿Qué opina sobre las penas que piden para Correa y Bárcenas?, ¿Había una caba B en el PP? Estas han sido algunas de las preguntas que han sido dirigidas a Rajoy y que han quedado sin respuesta.

La callada por respuesta, no como Carlos Floriano que sí ha respondido. "Respetamos las decisiones judiciales y, al final, los jueces pondrán las cosas en su sitio y resplandecerá la verdad, y cuando resplandezca la verdad, muchos tendrán que pedir perdón", ha explicado. Esperanza Aguirre, requerida como testigo, ha esquivado las preguntas, igual que Ignacio González.



Cristina Cifuentes tiene su propia versión sobre quién debe dar explicaciones. "No puede ser que la justicia sea tan lenta, llevamos siete años con todo esto", se ha quejado. Todo aderezado con el comunicado del Partido Popular para quitar hierro al asunto. "El escrito de la fiscalía no es una declaración de condena", "La figura del partícipe a título lucrativo exige que este ignore la existencia del delito", explica el PP en su comunicado.

Y por si quedaba algún mínimo de posibilidad de hacer a hablar a Rajoy, también se ha intentado a la salida del foro sobre Libertad y Seguridad. Pero habrá que esperar para escucharle hablar sobre el tema en otra ocasión.