Ester Quintana: "Estaba todo tranquilo mientras cruzaba, vi al mosso y recibí el impacto"

Seria y sin pararse ante la prensa, Ester Quintana ha revivido lo que sucedió el 14N, ha explicado como vio bajar a un mosso de un furgón con un arma.

Bajaba por el Paseo de Gracia cuando se volvió para buscar a su compañero: "Al girarme le vi a el vi a los policías y fue cuando recibí el impacto". Asustada siguió caminando: "Dije Lluís Lluís que me han dado y no sé cómo tengo el ojo no lo notaba no lo veía".

Quintana dice que todo sucedió muy rápido, Lluís iba con ella. "Mi cabeza giró donde venían los disparos que eran muy cerca y nunca había escuchado con esta fuerza", explica.

Quintana sigue su lucha, la Fiscalía pide dos años de cárcel para los dos mossos acusados de un delito de lesiones por imprudencia grave, la abogada de Quintana solicita una pena de nueve años.