Junts per Catalunya y ERC apuestan públicamente por investir a Puigdemont presidente de la Generalitat

En Junts Per Catalunya confían en que hacerlo a distancia sea posible. "Lo que es seguro es que tiene que presentar en ningún lugar, dice físicamente, un programa de gobierno para pedir la confianza del pleno. No es la situación deseada pero estamos en una situación absolutamente anormal, no prevista", asegura Jordi Turull.

Pero ERC tiene dudas sobre cómo llevarlo a la práctica en caso de ser viable. "En todo caso, lo que nos falta aquí es la fórmula para llevarlo definitivamente a cabo", explica Sergi Sabrià

Sea él el elegido o no, el nuevo Presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió aseguró que trabajaría para todos, para "coser" la sociedad catalana: "Que la política vuelva a ponerse en el centro de todo".

Unas palabras que, para algunos, abren la puerta a un posible cambio. "Ha demostrado tener un tono conciliador que nos permite albergar una cierta esperanza", declara Santiago Rodríguez, del Partido Popular.

"Aprecio un esfuerzo y un intento de tender puentes, de hacer un diálogo, de representar al conjunto de los diputados", indica Miquel Iceta. "Cumplir significa no jugar más con el Parlament, no jugar más con la mesa y salir de una vez de esta situación", puntualiza Xavier Domènech.

Pero para otros es más de lo mismo. "Yo no veo ningún cambio respecto a lo que dijeron la legislatura anterior. No se puede pedir normalidad y decir que se va a seguir por el camino de la independencia", dice Inés Arrimadas.

Y se distancia de las aspiraciones que hasta hace unos meses, dice la CUP, parecían más cerca. "Se ha alejado absolutamente de cualquier espíritu republicano y se ha encuadrado nuevamente en la pantalla del Estatuto y de la Constitución", asegura Carles Riera.

Todos los grupos tienen ahora hasta el 31 de enero para proponer candidatos a presidir el Govern que saldrá de este nuevo Parlament.