Estas son las nuevas grabaciones del rey Juan Carlos con una cita en un chalé de Aravaca en 1993

El rey Juan Carlos fue espiado en su móvil, en Zarzuela y también en un chalé alquilado por el CESID en el que mantenía encuentros privados, lo asegura 'Ok Diario', que publica una distendida conversación grabada allí entre don Juan Carlos y una mujer.

La cita se ve interrumpida varias veces por las llamadas que recibe don Juan Carlos. En una ocasión el rey emérito pide hablar más adelante, en una hora. Según 'Ok Diario', las grabaciones las realizaron agentes díscolos del CESID, que pusieron micrófonos en armarios a espaldas, supuestamente, del director del centro.

Manuel Cerdan, adjunto a la dirección de 'Ok Diario', ha explicado en ARV que "además de espiar al rey en sus relaciones íntimas, lo exponen a una situación de riesgo y de peligro".

Estas conversaciones se unen las previas, entre ellas una en la que el rey se refiere, según 'Ok Diario', a Marta Gayá como 'my girl'. 'Ok Diario' sólo ha publicado el sonido, pero no descartan que también existan grabaciones en vídeo.