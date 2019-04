Así respondía el rey Juan Carlos al reproche de un amigo sobre sus indiscreciones en Mallorca

Nuevas grabaciones demuestran el presunto caso de espionaje en Casa Real. El rey Juan Carlos habla explícitamente de su relación con la que él llama 'su chica': "Venía a decir que si ya en Palma le habían dicho y le habían comentado que si ya me habían visto en alguna cala con 'my girl'. Bueno, pues la gente ya lo supone. Yo le dije 'pero hombre, por dios, ¿cómo voy a llevarla en el Fortuna?".

En esta nueva grabación a la que ha tenido acceso 'Ok Diario' y que laSexta adelantaba en exclusiva, el monarca hablaba, según el diario, de la decoradora mallorquina Marta Gayá. En laSexta Noche, Eduardo Inda explicó que "cuando circulaba don Juan Carlos en el coche rumbo a la Sierra y le seguía un coche del CESID, lo que hoy conocemos como CNI, y le iba grabando toda su conversación".

Es 1990, Juan Carlos de Borbón veranea como de costumbre en el palacio de Marivent, pero tal y como revela otro audio en el que se sincera con un amigo, ese año es especial para el rey. "Cuando quiera hacer una cosa, pues mira, lo siento mucho, yo no piso 'Flaningan' -restaurante mallorquín- o no piso tal. Y cuando lo pise, dos personas y si hay una más, fuera. La verdad que, vamos, nunca he sido tan feliz".

Unas grabaciones que llegan 27 años tarde. Inda añadió que tiene la impresión de que "se quería vigilar su vida íntima, su vida más privada". Al respecto, la periodista y escritora Pilar Eyre contó en laSexta Noche que ella ha sido "vetada" por escribir un libro sobre la reina y destaco que "no había respeto a la familia real, sino censura".

Conversaciones que, según 'OK Diario', también se habrían utilizado para presionar al rey y que omitiera el tema de la corrupción en su discurso de Navidad.