Nuevas grabaciones de Juan Carlos I: "Me habían visto en alguna cala con 'my girl; bueno, ya la gente se lo supone"

CONTINÚAN SALIENDO A LA LUZ AUDIOS

laSexta Noche adelanta en exclusiva grabaciones que saca a la luz 'Ok Diario' del rey Juan Carlos. En los audios, de 1990 se oye hablar del ahora rey emérito. "Venía a decir que si en Palma ya le habían dicho y le habían comentado que si ya me habían visto en alguna cala con 'my girl'. Bueno, la gente se lo supone. Yo le dije 'pero hombre, por dios, ¿cómo voy a llevarla en el Fortuna?", afirma don Juan Carlos.